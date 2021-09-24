В Тернопольской области из-за нападения бешеной кошки закрыли на карантин целое село

На Тернопольщине вселе Красносельцы, что вблизи Збаража, бездомная кошка покусала двух мужчин. Выяснилось, что животное было больно бешенством, поэтому все село отправили на карантин.

Об инциденте сообщил Збаражский городской совет. Отмечается, что нападение животного на мужчин произошло еще 13 сентября. Однако эксперты только недавно подтвердили, что кошка имела бешенство, поэтому карантин объявлен 23 сентября.

К счастью, мужчинам, которых покусала кошка, пока ничего не угрожает, они получают необходимое лечение.

Из-за выявленного случая бешенства Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Тернопольской РГА объявила территорию села Красносельцы опасной по бешенству животных.

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В селе ветеринары сейчас проводят дополнительную вакцинацию против бешенства домашних собак, кошек и сельскохозяйственных животных.

"Комиссия также дала соответствующие распоряжения РО УООР, по выявлению больных животных и проведению профилактической вакцинации против бешенства охотничьих собак", – отметили в Збаражском горсовете.

Как сообщал OBOZREVATEL, случай бешенства у кошки ранее обнаружили в Киеве – в Святошинском районе столицы был введен карантин.