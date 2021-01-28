В Киеве выявлен случай бешенства: ввели карантинные ограничения

В Святошинском районе Киева в связи с выявлением бешенства у кошки были введены карантинные ограничения.

Как сообщили в пресс-службе Госпотребслужбы Киева, карантин действует на определенной территории, которая ограничена несколькими улицами.

В частности, пересечением улицы Гарматной с улицей Борщаговской и улицей Николая Голего, пересечением улицы Вадима Гетьмана с улицей Борщаговской и улицей Николая Голего.

"Во время заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии утвердили план необходимых мероприятий во избежание распространения бешенства. В частности, решено запретить проведение ярмарочных мероприятий в зоне карантина, организовать проведение профилактических прививок животных против бешенства в зоне карантина и прилегающей зоне", – отметили в пресс-службе.

Карантин будет отменен через два месяца после последнего выявления заболевания бешенством на этой территории.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева зафиксирован случай бешенства у кота.