В 'Свободе слова Савика Шустера' озвучат эксклюзивные подробности посадки самолета Ryanair в Беларуси

В пятницу, 28 мая, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят скандальную посадку самолета Ryanair с журналистом Романом Протасевичем в Беларуси и его задержание. Пассажир рейса эксклюзивно расскажет, как все на самом деле происходило.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Вынужденная посадка самолета в Минске: эксклюзивно – пассажир самолета расскажет детали того, что произошло.

Можно ли считать действия белорусских властей актом международного терроризма?

Чем теперь Лукашенко грозит Украине?

Чего ожидать Александру Лукашенко после громкого инцидента?

Спецоперация по задержанию "вагнеровцев": что это было – провал украинских спецслужб или фейк?

Гости студии:

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;

Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины;

Станислав Шушкевич, глава Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994);

Арсений Яценюк, министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014-2016)

Валентин Наливайченко, народный депутат, ВО "Батьківщина", глава СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол Украины в Республике Беларусь (2005-2006);