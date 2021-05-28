В "Свободе слова Савика Шустера" озвучат эксклюзивные подробности посадки самолета Ryanair в Беларуси

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
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В 'Свободе слова Савика Шустера' озвучат эксклюзивные подробности посадки самолета Ryanair в Беларуси

В пятницу, 28 мая, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят скандальную посадку самолета Ryanair с журналистом Романом Протасевичем в Беларуси и его задержание. Пассажир рейса эксклюзивно расскажет, как все на самом деле происходило.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

  • Вынужденная посадка самолета в Минске: эксклюзивно – пассажир самолета расскажет детали того, что произошло.

  • Можно ли считать действия белорусских властей актом международного терроризма?

  • Чем теперь Лукашенко грозит Украине?

  • Чего ожидать Александру Лукашенко после громкого инцидента?

  • Спецоперация по задержанию "вагнеровцев": что это было – провал украинских спецслужб или фейк?

Гости студии:

  • Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

  • Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;

  • Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины;

  • Станислав Шушкевич, глава Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994);

  • Арсений Яценюк, министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014-2016)

  • Валентин Наливайченко, народный депутат, ВО "Батьківщина", глава СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол Украины в Республике Беларусь (2005-2006);

  • Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность";

  • Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";

  • Евгений Мураев, лидер партии "Наши";

  • Кирилл Куликов, руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине (2005-2007),

  • Александр Лиходед, летчик-испытатель, полковник ВВС Украины;

  • Янис Звиедрис, пассажир рейса Ryanair (Рига, Латвия)

  • Пятрас Ауштрявичюс, депутат Европейского парламента от Литвы,

  • Витаутас Бруверис, корреспондент внутренней и внешней политики Литвы,

  • Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума Координационного совета Беларуси;

  • Татьяна Хомич, сестра Марии Колесниковой;

  • Вадим Лукашевич, эксперт в области авиации.

УкраинаСвобода слова Савика ШустераСкандал с Ryanair и арест ПротасевичаСавик Шустер