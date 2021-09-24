В "Свободе слова Савика Шустера" обсуждают нападение на Шефира: эксклюзивный комментарий пострадавшего водителя

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
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1,8 т.
В студии ожидается эксклюзивный комментарий пострадавшего водителя

В пятницу, 24 сентября, в 21:00 начался прямой эфир ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", гости студии обсуждают покушение на помощника и друга президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира и то, как принимали Закон об олигархах. Ожидается также эксклюзивный комментарий пострадавшего водителя Сергея Шефира Александра Иванько из клиники "Феофания".

Трансляцию можно посмотреть на телеканале "Украина", на YouTube-канале, на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

В студии традиционно разворачивается острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

  • Было ли нападение на Сергея Шефира покушением на реформы Зеленского?

  • Изменит ли страну Закон об олигархах?

В обсуждении участвуют:

  • Денис Монастырский, министр внутренних дел Украины;

Видео дня

  • Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады Украины;

  • Руслан Стефанчук, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины;

  • Михаил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013)

  • Александр Корниенко, председатель партии "Слуги народа";

  • Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";

  • Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины (2019-2020);

  • Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";

  • Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";

  • Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, около 10 утра под Киевом было совершено покушение на советника президента Украины Сергея Шефира. Злоумышленники обстреляли его автомобиль. В результате обстрела ранения получил водитель, сам Шефир не пострадал.

УкраинаСвобода слова Савика ШустераСавик ШустерСергей Шефир