В "Свободе слова Савика Шустера" обсуждают нападение на Шефира: эксклюзивный комментарий пострадавшего водителя

В пятницу, 24 сентября, в 21:00 начался прямой эфир ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", гости студии обсуждают покушение на помощника и друга президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира и то, как принимали Закон об олигархах. Ожидается также эксклюзивный комментарий пострадавшего водителя Сергея Шефира Александра Иванько из клиники "Феофания".

Трансляцию можно посмотреть на телеканале "Украина", на YouTube-канале, на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

В студии традиционно разворачивается острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Было ли нападение на Сергея Шефира покушением на реформы Зеленского?

Изменит ли страну Закон об олигархах?

В обсуждении участвуют:

Денис Монастырский, министр внутренних дел Украины;

Видео дня

Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады Украины;

Руслан Стефанчук, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины;

Михаил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013)

Александр Корниенко, председатель партии "Слуги народа";

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";

Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины (2019-2020);

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";

Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, около 10 утра под Киевом было совершено покушение на советника президента Украины Сергея Шефира. Злоумышленники обстреляли его автомобиль. В результате обстрела ранения получил водитель, сам Шефир не пострадал.