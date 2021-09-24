В "Свободе слова Савика Шустера" обсуждают нападение на Шефира: эксклюзивный комментарий пострадавшего водителя
В пятницу, 24 сентября, в 21:00 начался прямой эфир ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", гости студии обсуждают покушение на помощника и друга президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира и то, как принимали Закон об олигархах. Ожидается также эксклюзивный комментарий пострадавшего водителя Сергея Шефира Александра Иванько из клиники "Феофания".
Трансляцию можно посмотреть на телеканале "Украина", на YouTube-канале, на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.
В студии традиционно разворачивается острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Было ли нападение на Сергея Шефира покушением на реформы Зеленского?
Изменит ли страну Закон об олигархах?
В обсуждении участвуют:
Денис Монастырский, министр внутренних дел Украины;
Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады Украины;
Руслан Стефанчук, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины;
Михаил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013)
Александр Корниенко, председатель партии "Слуги народа";
Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";
Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины (2019-2020);
Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";
Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";
Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина".
Как сообщал OBOZREVATEL, около 10 утра под Киевом было совершено покушение на советника президента Украины Сергея Шефира. Злоумышленники обстреляли его автомобиль. В результате обстрела ранения получил водитель, сам Шефир не пострадал.