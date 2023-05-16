В США заявили, что ЗРК Patriot, вероятно, был поврежден, но не уничтожен ударом РФ – CNN

Американская система Patriot, вероятно, была повреждена, но не уничтожена в результате обстрела российскими ракетами Киева и его окрестностей рано утром во вторник, 16 мая. Но США все еще оценивают размер ущерба.

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Об этом изданию CNN рассказал официальный представитель США. По словам чиновника, на данный момент надо определить, нужно ли полностью свернуть систему или украинцы просто отремонтируют ее на месте.

Минобороны России сообщило во вторник, что якобы "высокоточный удар гиперзвуковой ракеты "Кинжал" по городу Киеву поразил зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства".

Со своей стороны, украинские официальные лица заявили, что они успешно перехватили все шесть гиперзвуковых ракет, выпущенных оккупантами, но украинские военные отказались комментировать заявление россиян о поражении системы Patriot.

"Мы не можем комментировать это. Мы не будем комментировать российские источники", – заявил представитель ВВС Украины Сергей Игнат.

На вооружении Украины в настоящее время стоит две системы ПВО Patriot, одна переданная США, а другая – совместно Германией и Нидерландами. Неясно, какая из этих систем была потенциально повреждена.

Россия уже наносила удары по этим системам с помощью гиперзвуковых ракет, в том числе один раз 4 мая. По словам официальных лиц США, эта атака не удалась, и украинцы успешно перехватили ракету до того, как она успела поразить Patriot.

Но официальные лица США считают, что русские смогли уловить сигналы, исходящие от ЗРК, что позволило им нацелиться на систему с помощью гиперзвуковой ракеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник ночью, 16 мая, страна-террорист РФ нанесла самый мощный удар по Киеву с применением ракет "Кинжал" и "Калибр". Благодаря работе подразделений ПВО все воздушные цели были уничтожены, но обломки повредили имущество граждан и, в частности, поломали деревья в зоопарке.

Напомним, что во вторник, 16 мая, в результате падения обломков сбитых российских ракет была повреждена крыша частного дома. К счастью, жители области не пострадали.

Во время российских обстрелов оккупанты отслеживают на YouTube работу ПВО в Киеве через камеры видеонаблюдения. В частности, после последних обстрелов россияне выложили видео сегодняшней работы ПВО в Киеве.

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