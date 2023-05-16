В Киевской области обломки сбитой ракеты повредили крышу дома: в КОВА рассказали, есть ли прилеты

В Киевской области во вторник, 16 мая, в результате падения обломков сбитых российских ракет была повреждена крыша частного дома. К счастью, жители области не пострадали.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Он в очередной раз призвал граждан не игнорировать сообщения об опасности.

"Еще одна беспокойная ночь! Сегодня враг в очередной раз нанес ракетный удар по Киевщине. Тревога объявлялась дважды. В регионе работало ПВО. Благодаря точной и профессиональной работе военные вражеские цели были уничтожены. Фактов попаданий не зафиксировано. Пострадавших нет", – отметил Кравченко.

Глава Киевской ОВА уточнил, в одной из общин области в результате падения обломков сбитой ракеты была повреждена крыша частного дома. Еще в одной – обнаружены незначительные повреждения забора у дома.

"Будем способствовать оперативному восстановлению поврежденного имущества. Спасибо ВСУ за сохранившиеся жизни!", – резюмировал Кравченко.

Напомним, в пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ сообщили, что ночью 16 мая силы противовоздушной обороны Киева уничтожили все 6 ракет Х-47М2 "Кинжал", которые враг направил против столицы. Такой показатель поразителен.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник ночью, 16 мая, страна-террорист РФ нанесла самый мощный удар по Киеву с применением ракет "Кинжал" и "Калибр". Благодаря работе подразделений ПВО все воздушные цели были уничтожены, но обломки повредили имущество граждан и, в частности, поломали деревья в зоопарке.

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