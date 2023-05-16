Сломанные ветки деревьев и выжженная трава: последствия падения обломков сбитых над Киевом ракет. Фоторепортаж

Во вторник ночью, 16 мая, страна-террорист РФ нанесла самый мощный удар по Киеву с применением ракет "Кинжал" и "Калибр". Благодаря работе подразделений ПВО все воздушные цели были уничтожены, но обломки повредили имущество граждан и, в частности, поломали деревья в зоопарке.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. К счастью, в результате атаки врага никто не пострадал.

Так, в ночь на вторник, 16 мая, в Киеве и области прогремели мощные взрывы. Страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по столице Украины, но благодаря невероятной работе сил противовоздушной обороны все ракеты врага были сбиты.

В частности, обломки одного из вражеских боеприпасов упали в столичном парке, из-за чего на месте возникло небольшое возгорание, повредившее траву и дерево. К счастью, пострадавших нет. Кроме того, обломки еще одной ракеты упали в Киевском зоопарке – они поломали ветки на деревьях, но, к счастью, животные и работники КиевЗоо не пострадали.

Напомним, в пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ сообщили, что ночью 16 мая силы противовоздушной обороны Киева уничтожили все 6 ракет Х-47М2 "Кинжал", которые враг направил против столицы. Такой показатель поразителен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью вторника, 16 мая, в Киеве и области прогремели мощные взрывы: оккупационные войска России в восьмой раз атаковали украинскую столицу ракетами и дронами-камикадзе, работала ПВО. Обломки вражеских ракет упали в нескольких районах, есть пострадавшие.

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