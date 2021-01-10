В "Слуге народа" допустили, что руководство Украины замешано в скандале с тайной "VIP-вакцинацией"

Украинские власти не реагируют должным образом на скандал с "VIP-вакцинацией" для топ-чиновников и бизнесменов, информацию о которой обнародовал Михаил Бродский на сайте OBOZREVATEL, возможно, из-за того что они в нем замешаны.

Об этом написал в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев. Он подчеркнул, что виновные должны быть срочно наказаны.

"Если это так, возникает много вопросов. Чего ждет председатель профильного комитета Михаил Радуцкий? Почему молчит министр здравоохранения Максим Степанов? Почему нет официальных комментариев или опровержений от премьера? Возможно эти должностные лица замешаны в деле или виновны по факту своего бездействия?" – предположил нардеп.

По его мнению, есть только один вариант реакции на подобную информацию – расследование, отставки и наказания.

"Подобная ситуация сложилась в Польше, там виновных быстро поймали и наказали. А что у нас? От СБУ и полиции пока тоже нет реакции", – написал Ковалев.

Он добавил, что будет достаточно категоричным и принципиальным в в этом вопросе, подчеркнув, что дело не получится просто замять.

"Слуга народа" потребовал наказать причастных к тайной вакцинации Facebook Алексея Ковалева

Напомним, о нелегальной вакцинации контрабандным препаратом, ввезенным с Израиля, сообщил глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

Он заявил, что некоторые нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Украине. Два укола якобы обошлись им в 2,5-3 тысячи евро.

Предварительно, прививки делали на базе киевской клиники Mediland. Ее сотрудница подтвердила, что в учреждении проводили подпольную вакцинациюдля вип-клиентов.

Бродский также опубликовал фотографию вакцины, которая попала на территорию Украины. По его информации, препарат завезли в страну 29 или 30 декабря чартерным бортом из Израиля.

Наше издание в партнерстве с израильским агентством по борьбе с международным финансированием терроризма и коррупции I-AML начало расследование преступной схемы вакцинирования "избранных" в Украине.

Как писал OBOZREVATEL: