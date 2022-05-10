В сети запустили фейк, что в Украине создали гибрид человека и свиньи: разоблачение

Пророссийские пропагандисты начали распускать фейковую новость по социальным сетям, якобы в Украине существуют лаборатории, скрещивающие людей и животных. Один из экспериментов, согласно ложным данным, оказался удачным и ученым-таки удалось произвести на свет гибрид человека и свиньи.

Об этом сообщили в "Детектор медиа". Недружественные украинцам источники намеренно подменили факты и выдали их за абсурдную действительность.

"К таким сообщениям добавляют изображение фигуры в виде получеловека-полусвиньи, который якобы является результатом экспериментов в секретных биолабораториях Украины", – указано в сообщении.

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Отметим, что фотография аномалии не произведена с помощью фотошопа, а является интеллектуальным трудом итальянской художницы Лайры Магануко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пропагандистские росТВ выдали фейк о "штабе геев и лесбиянок", который оккупанты якобы нашли на территории Мариуполя. Прихвостни Кремля утверждают, что его контролировали президент США Джо Байден и американский Конгресс.