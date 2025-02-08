В сети сообщают о сбое в 'Резерв+': что известно

Утром 8 февраля в приложении "Резерв+" произошел масштабный сбой, в результате которого украинцы не могут зайти в электронный кабинет. При попытке авторизации приложение выдает ошибку.

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У некоторых пользователей появляется уведомление о "технических неисправностях". Сообщения о проблеме с авторизацией в приложении начали появляться в социальных сетях.

Украинцы сообщают, что доступ в приложение стал недоступен около полуночи. По состоянию на 8:45 представители Министерства обороны Украины не комментировали ситуацию с приложением "Резерв+".

Примечательно, что накануне в Минобороны анонсировали автоматическое продление отсрочек в "Резерв+" для некоторых категорий военнообязанных. Спустя несколько часов украинцы начали жаловаться на проблемы при попытке авторизироваться в приложении.

На странице Facebook заместителя министра обороны по цифровизации Катерины Черногоренко украинцы возмущены, что уже сутки не могут получить ответа от техподдержки "Резерв+". Некоторые пишут, что проблемы с авторизацией в приложении начались еще дне 7 февраля.

Напомним, в приложении Резерв+ возобновили отсрочку для студентов и аспирантов. Услуга уже доступна пользователям. Также идет работа над тем, чтобы другие типы отсрочок тоже были доступны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны Украины рассматривают возможность создания функции трекинга повесток в приложении Резерв+, чтобы граждане могли удобно отслеживать все этапы доставки своих повесток. Суть идеи состоит в том, чтобы люди имели возможность узнавать статус документа, даже находясь за пределами своего города или дома, например, в отпуске или командировке.

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