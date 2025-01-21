'Все работает': в 'Резерв+' вернули отсрочки для студентов и аспирантов

В приложении Резерв+ возобновили отсрочку для студентов и аспирантов. Услуга уже доступна пользователям.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в соцсети X, 21 января. По ее словам, идет работа над тем, чтобы другие типы отсрочок тоже были доступны.

"Все работает! Взаимодействие с Единой государственной электронной базой по вопросам образования налажено. А это значит, что мы возвращаем отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов в Резерв+. Также активно работаем, чтобы другие типы отсрочок стали доступны в Резерв+", – говорится в сообщении.

Черногоренко отметила, что в случае любых новостей обязательно предоставит информацию.

"Как будут новости – сообщу", – написала она.

Напомним, ранее Екатерина Черногоренко заявляла, что услуга по возобновлению рассрочки для студентов и аспирантов будет доступна уже с 22 января 2025 года. По ее словам, решение о возобновлении услуги в приложении было принято после того, как ведомство получило "сотни запросов".

С 5 января 2025 года многодетные родители снова могут оформить отсрочку в Резерв+. Ранее услуга была недоступна в приложении из-за кибератаки россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны Украины рассматривают возможность создания функции трекинга повесток в приложении Резерв+, чтобы граждане могли удобно отслеживать все этапы доставки своих повесток. Суть идеи состоит в том, чтобы люди имели возможность узнавать статус документа, даже находясь за пределами своего города или дома, например, в отпуске или командировке.

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