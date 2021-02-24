В сети размещали объявления о наборе массовки на митинг за Стерненко. Фото
В социальных сетях и Телеграм-каналах размещали объявления о наборе массовки для митинга под зданием Офиса президента.
Согласно опубликованным постам, требовались люди от 16 лет на митинг под ОП на 20:00 23 февраля.
Также отмечалось, что нужно будет простоять в толпе два часа и кричать лозунги. Оплату обещали 250 грн на банковскую карту после окончания мероприятия. Кроме того, за каждого отдельно приведенного человека на митинг обещали доплату в 15 грн.
В личных сообщениях организатор массовки указал, что митинг создается "против произвола власти".
Напомним, во многих городах Украины вечером 23 февраля люди вышли на акции в поддержку активиста Сергея Стерненко. В Киеве под Офисом президента начались столкновения с силовиками, есть задержанные и пострадавшие.
Как сообщал OBOZREVATEL, одесский активист Сергей Стерненко приговорен к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества.