В сети размещали объявления о наборе массовки на митинг за Стерненко. Фото

В социальных сетях и Телеграм-каналах размещали объявления о наборе массовки для митинга под зданием Офиса президента.

Согласно опубликованным постам, требовались люди от 16 лет на митинг под ОП на 20:00 23 февраля.

Также отмечалось, что нужно будет простоять в толпе два часа и кричать лозунги. Оплату обещали 250 грн на банковскую карту после окончания мероприятия. Кроме того, за каждого отдельно приведенного человека на митинг обещали доплату в 15 грн.

В личных сообщениях организатор массовки указал, что митинг создается "против произвола власти".

Напомним, во многих городах Украины вечером 23 февраля люди вышли на акции в поддержку активиста Сергея Стерненко. В Киеве под Офисом президента начались столкновения с силовиками, есть задержанные и пострадавшие.

Как сообщал OBOZREVATEL, одесский активист Сергей Стерненко приговорен к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества.