В РФ распространили фейк об ударе по базе НАТО в Украине: его источником стало издание, писавшее о выходе Флориды из состава США

Страна-агрессор Россия в марте распространила фейк о том, что в Украине якобы был нанесен удар ракетой "Кинжал" по "центру НАТО", в котором находились украинские и натовские офицеры. Последние якобы руководили Генштабом ВСУ.

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Как пишет The Insider, этот фейк россияне распространяли в СМИ и через прокремлевские Telegram-каналы. Источником при этом они указывали статью греческого портала ProNews, опубликованную еще 12 марта.

В ней было сказано, что удар по "базе НАТО" якобы был нанесен 9 марта в ответ на атаку диверсантов на Брянскую область РФ.

Однако этот источник никак нельзя считать надежным. В статье о "Кинжале" журналисты ProNews ссылались на неназванных "россиян". А в тот день об ударе по "центру НАТО" не заявляли даже в минобороны РФ.

К тому же, ранее на этом греческом сайте неоднократно выходили материалы о победах РФ в Украине, а также такие сенсационные новости, как "отделение" Флориды от США в ответ на судебное преследование Дональда Трампа и заметка с заголовком "Параноидальные времена: трансгендеры раздеваются на голландском шоу, чтобы показать детям, "как нормально быть трансгендером".

Также росСМИ, распространяя этот фейк, ссылались еще и на американское издание The Intel Drop. Специалисты проекта VoxCheck выяснили, что статья The Intel Drop является переводом статьи на запрещенном в Украине сайте sv pressa.

Интересно, что автором статьи The Intel Drop является российский пропагандист Александр Ситников. В этом материале отчетливо прослеживаются стандартные кремлевские нарративы и фейки.

Также стоит отметить, что издание The Intel Drop не указывает источники информации об "ударе", а ссылается на инсайдеров и анонимных собеседников, "входящих в политическое закулисье Бандерштата".

Добавим, что на The Intel Drop неоднократно публиковались и другие переводы российских пропагандистов. Там можно найти сообщения об иностранных "наемниках" из российского Telegram-канала "Украина.ру" и о "нацизме и сатанизме" в Украине из российского СМИ "ANNA-News".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты запустили в сети очередной фейк. На видео показано, как якобы "украинцы" остановили автомобиль женщины с ребенком и начали ей угрожать. Почему это фейк, читайте по ссылке.

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