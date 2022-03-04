В сети появилось видео с мэром Энергодара, которое могли записать "под дулами автоматов"

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов записал видеообращение о ситуации в городе. Он заверил, что потерь среди мирного населения нет и энергоблоки работают в нормальном режиме, однако мэр несколько странно вел себя.

Видеообращение он опубликовал в Telegram. В то же время в "Энергоатоме" предположили, что это обращение могло быть записано "под дулом автомата" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Подобные видео могут появляться и от других удерживаемых оккупантами в админзданиях руководителей ЗАЭС", – отметили там.

Видео дня

Так, в обращении Орлов подчеркнул, что накануне, 3 марта, в мирное население не стреляли, если и были выстрелы, то холостыми патронами. Выстрелов в жилые кварталы не было. Он призвал мирное население не провоцировать русских захватчиков. В городе отсутствует отопление и поврежден водопровод.

Стоит отметить, что поведение Орлова на видео действительно несколько странно, он выглядит напряженно, текст читает с листа перед собой и редко поднимает глаза в камеру.

Напомним: еще 3 марта Орлов сообщал, что российские оккупанты приближаются к городу. Они обстреляли блокпост, поэтому мэр призвал горожан оставаться дома. Он отмечал, что защитники города сопротивлялись и делали все от них зависящее, чтобы дальше враг не прошел. По предварительной информации, на бульваре Каштановом при обстреле пострадали несколько домов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы в пятницу, 4 марта, захватили площадку Запорожской АЭС. Персонал станции контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями технологических регламентов.