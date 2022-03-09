В сети показали, как "вторая армия мира" воюет с украинскими курами. Видео

Российские военные стали мародерствовать на территории Украины. Те, кого в Кремле называют "освободителями" и "защитниками" украинцев, отбирают у людей даже еду.

В сеть попала видеозапись, как военнослужащие "второй армии мира" воюют с украинскими курами. Трое оккупантов на территории одного из домовладений, предположительно в Херсонской области, устроили "битву" с домашней птицей.

Российские военные гонялись за ними с палками, били и бросали в мешок. По сути это самое настоящее мародерство.

Судя по всему, обеспечение оккупантов настолько плохое, что они голодают, а местные жители встречают их не хлебом-солью, а проклятиями. То есть, рассчитывать на лояльность и помощь украинцев оккупантам не приходится – это стало для россиян большим сюрпризом.

Видео дня

Ранее в Гостомеле Киевской области российские военные убили 80-летнего Николая Мамчура, который отказался накормить их. Украинского пенсионера застрелили прямо на пороге его собственного дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тростянце Сумской области военнослужащие армии РФ устроили настоящий террор и стянули сотню единиц техники. А в Херсоне захватили здание следственного изолятора, в который собираются бросать непокорных украинцев.

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