В Херсоне в захваченный СИЗО оккупанты собрались бросать непокорных украинцев

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Во временно оккупированном Херсоне российские военные захватили здание следственного изолятора (СИЗО). В него готовятся бросать задержанных украинцев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, сотрудники изолятора и лица, которые там содержались, были ранее эвакуированы.

"В здание Херсонского СИЗО ворвались рашистские военные. В настоящее время идет обустройство его помещений для нужд подразделений Росгвардии, прибывших в город накануне", – сообщила Денисова.

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Российские военные планируют бросать в камеры изолятора задержанных ими граждан Украины, которые не смирились с агрессией России.

"Преступные деяния российских боевиков нарушают требования Женевских конвенций от 12 августа 1949 г., Что касается защиты жертв интернациональных вооруженных конфликтов. Обращаюсь к международному сообществу учесть эти факты при введении дополнительных санкций в отношении государства-террориста РФ", – добавила Людмила Денисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики во временно оккупированном Херсоне из-за сопротивления жителей города пытаются ввести административно-полицейский режим. Для этого в область введены подразделения Росгвардии, которые задержали более 400 граждан Украины.

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