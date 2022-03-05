На Киевщине оккупанты застрелили 80-летнего пенсионера у дверей его дома: он отказался дать им еду

В Гостомеле Киевской области российские оккупанты убили 80-летнего Николая Мамчура, который отказался накормить их. Украинского пенсионера застрелили прямо на пороге его собственного дома.

Об этом в Facebook написал украинский журналист Игорь Чичкан. Он рассказал, что Мамчур был первым мальчиком, который подарил букет цветов его будущей маме, когда она была школьнице.

"Моя мама выросла в Гостомеле, тут же и окончила школу. Когда моей маме было лет 12-13, ей впервые в жизни мальчик-одноклассник подарил букетик цветов. Это были ландыши – в мае в окрестных лесах их много, а у моей мамы день рождения 14 мая…Звали мальчика Колька Мамчур", – написал Чичкан.

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По его словам, Мамчур всю последующую жизнь прожил в родном Гостомеле. Мужчина работал на местном стекольном заводе, а потом ушел на пенсию. Однако несколько дней назад пришедшие в Украину оккупанты хладнокровно убили мужчину.

"Во двор его дома зашли вооруженные свинособаки в форме армии РФ. И застрелили Николая Мамчура просто потому, что он отказался дать им еду", – объяснил журналист.

Он подчеркнул, что 80-летнего старика убили осознанно и безжалостно, "просто потому, что могли это сделать".

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта стало известно, что во временно захваченном Тростянце Сумской области оккупанты убили уже 11 мирных жителей. При этом они даже не разрешают родным забрать тела погибших.