Оккупанты устроили террор в Тростянце и стянули сотни единиц техники. Фото

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Сотни единиц военной техники российских захватчиков прибыли в город Тростянец Сумской области (Ахтырский район). Танки стоят посреди города и хаотично стреляют по жилому сектору.

Страшными кадрами из временно оккупированного города поделился с журналистами городской голова Тростянца Юрий Бова. Их опубликовал канал "Украина 24".

На фотографиях можно увидеть скопление техники и разрушенные в результате бесчеловечного обстрела дома жителей Тростянца.

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Многие дома уже не пригодны для жилья.

Также в результате обстрелов на улицах города множество изувеченных автомобилей.

В Тростянце очень острая ситуация с продуктами питания. Людям пекут и раздают социальный хлеб, но это капля в море.

Город перешел под контроль российских оккупантов 4 марта 2022 года. Однако местные жители не сдаются и верят в скорую победу родных украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне россияне захватили здание следственного изолятора, в который собираются бросать непокорных украинцев. А в Киевской области захватчики пытались сорвать эвакуацию людей.

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