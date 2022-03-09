Оккупанты устроили террор в Тростянце и стянули сотни единиц техники. Фото
Сотни единиц военной техники российских захватчиков прибыли в город Тростянец Сумской области (Ахтырский район). Танки стоят посреди города и хаотично стреляют по жилому сектору.
Страшными кадрами из временно оккупированного города поделился с журналистами городской голова Тростянца Юрий Бова. Их опубликовал канал "Украина 24".
На фотографиях можно увидеть скопление техники и разрушенные в результате бесчеловечного обстрела дома жителей Тростянца.
Многие дома уже не пригодны для жилья.
Также в результате обстрелов на улицах города множество изувеченных автомобилей.
В Тростянце очень острая ситуация с продуктами питания. Людям пекут и раздают социальный хлеб, но это капля в море.
Город перешел под контроль российских оккупантов 4 марта 2022 года. Однако местные жители не сдаются и верят в скорую победу родных украинских военных.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне россияне захватили здание следственного изолятора, в который собираются бросать непокорных украинцев. А в Киевской области захватчики пытались сорвать эвакуацию людей.
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