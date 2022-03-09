Оккупанты устроили террор в Тростянце и стянули сотни единиц техники. Фото

Олег Шевченко
Общество
2 минуты
3,8 т.
война Тростянец
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Сотни единиц военной техники российских захватчиков прибыли в город Тростянец Сумской области (Ахтырский район). Танки стоят посреди города и хаотично стреляют по жилому сектору.

Страшными кадрами из временно оккупированного города поделился с журналистами городской голова Тростянца Юрий Бова. Их опубликовал канал "Украина 24".

Тростянец оккупация

На фотографиях можно увидеть скопление техники и разрушенные в результате бесчеловечного обстрела дома жителей Тростянца.

Видео дня
обстрел Тростянец
обстрел Тростянец

Многие дома уже не пригодны для жилья.

обстрел Тростянец
обстрел Тростянец

Также в результате обстрелов на улицах города множество изувеченных автомобилей.

Тростянец война

В Тростянце очень острая ситуация с продуктами питания. Людям пекут и раздают социальный хлеб, но это капля в море.

Тростянец война

Город перешел под контроль российских оккупантов 4 марта 2022 года. Однако местные жители не сдаются и верят в скорую победу родных украинских военных.

Тростянец оккупация

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне россияне захватили здание следственного изолятора, в который собираются бросать непокорных украинцев. А в Киевской области захватчики пытались сорвать эвакуацию людей.

Обращение команды OBOZREVATEL

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!

УкраинаСумыВойна в Украине 2022stopwar