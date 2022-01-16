В сети показали, как в польском супермаркете обманывают покупателей. Видео

В сети появилось видео, как в одном из супермаркетов сети Aushan в Польше обманывают покупателей. Все дело в пластиковой накладке, которую кладут на весы.

Видеодоказательство опубликовал пользователь TikTok с ником Kumanziomal. На кадрах видно, как он взвесил товар с накладкой, после чего ее убрал и повторил действия. Во время взвешивания вторично цена оказалась ниже (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость ниже).

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Напомним, в октябре 2021 года в украинских супермаркетах также обнаружили факты "развода" покупателей. В частности, в "Сильпо" нашли сыр, продаваемый со скидкой в 25%, при этом предварительно завысив его цену. Ответные фото редакции OBOZREVATEL прислали читатели. Речь шла о сыре Новгород-Северский Голландский 45%. Предварительная цена составляла 239 гривен, а "акционная" – уже 284 гривны.

Также в канун новогодних праздников украинцам стали продавать просроченную продукцию под видом "акций". Эксперты отметили, что в период предпраздничного ажиотажа супермаркеты периодически "сбрасывают" такую неликвидную продукцию, которую стоило бы совсем убрать с полок.

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