Украинцев в супермаркетах дурят с ценниками и обманывают с весом и на кассах: главные схемы

В Украине супермаркеты для того, чтобы привлечь покупателей, делают "скидки" на продукцию, после чего его цена растет, взвешивают товар уже с тарой, указывают неправильные сроки и вместе с рыбой и мясом продают лед.

Всего, как рассказал OBOZREVATEL исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, есть четыре главных схемы обмана покупателей.

Разница в цене на весах в зале , которые взвешивают товар и выбивают ценник, и на весах на кассе. Там могут стоять две разные базы цен.

Недодача сдачи. Согласно постановлению Кабмина, все, что меньше 5 копеек, остается магазину. Что больше – нужно отдать покупателю. Но есть кассиры-умельцы, которые умудряются недодать и 70 копеек сдачи. Учитывая поток покупателей, за день набегают не малые суммы.

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В отделах уценки много простроченной и испорченной продукции . Уцененными должны быть те товары, срок годности которых подходит к завершению, но не закончился.

Дополнительная тара. Плашка, на которой находится продукт, не должна входить в вес товара. Но бывает, на дорогих продуктах ее взвешивают вместе и включают в стоимость. Если, к примеру, вы покупаете немного сухофруктов, 500 грн/кг, плашка может составлять 10% от веса товара.

Также стоит быть внимательным к весу фасованных товаров, который указанный производителем. "Часто приходишь в супермаркет, на упаковке указано 500 грамм печенья, а по факту там 300 грамм. – говорит Несмеянов. – Это заводской брак, скорее всего, но такие случаи бывают. Потом сложно доказать, что вы не съели эту часть печенья, ведь упаковка была закрыта, а вы приносите открытую".

С одной из таких схем столкнулась журналист Леся Гасич. На своей странице она опубликовала фото сыра, который после скидка стал гораздо дороже:

"Сильпо научит, как на товаре, где подходит к завершению срок годности, можно не потерять, но еще и наварить. Сыр по обычной цене стоит 239/кг, при минус 50 цена становится 344/кг. В другом магазине еще наклеено перед этим 25%. То есть, это проблема не с одной точкой. Получит на орехи тот, кто криво наклеел скидки?"

Потому, чтобы не заплатить лишнего, в магазине стоит быть внимательным. Проверяйте информацию на упаковке, следите за весом и ценой.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в немецкой компании Schwarz Group – владельце сети популярных в Европе супермаркетов Lidl, заявили, что пока не готовы назвать страны для потенциального расширения. Ранее в СМИ заявили, что сеть якобы уже готова зайти на украинский рынок.