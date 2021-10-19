Как в киевских супермаркетах проводят 'акции': появились новые подтверждения 'развода' покупателей. Фото

В Киеве в супермаркете "Сильпо" опять обнаружили сыр, который продают со скидкой в 25%, при этом предварительно завысив его цену. Речь идет о сыре Новгород-Северский Голландский 45%.

Соответствующие фото редакции OBOZREVATEL прислали читатели. Как видно на ценнике, ранее его цена за килограмм была 239 гривен. При этом на новом ценнике, приклеенном поверх старого, числиться цена в 284 гривны.

В то же время сейчас на продукт действует скидка в 25%, а разница между ними один день.

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Такой "развод" заметили в супермаркете в Дарницком районе столицы, на улице Магнитогорская, 1А ( в районе Даринка).

Отметим, что в других магазинах цена этого сыра 280-299 грн. При этом в "Сильпо" цена 284 гривны уже включает в себя скидку 25%. Так, в сети NOVUS стоимость продукта составляет 279 грн, а в МегаМаркете – 278 грн.

Напомним: ранее OBOZREVATEL писал о такой же "схеме" в магазине "Сильпо" в Оболонском районе Киева – на улице Героев Сталинграда, 27б и 12п. В сети супермаркетов отреагировали. Там извинились и уточнили адреса торговых точек. Также пообещали связаться, когда получат ответ от магазинов. Речь шла о сыре "Звенигора".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее покупатели обнаружили махинации с ценами на продукты в луцком "Сильпо". Также в столичном супермаркете этой же сети нашли испорченные продукты.