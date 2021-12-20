Акционная цена такая же, как и обычная: в 'Ашане' заметили странную скидку

В одном из украинских магазинов сети "Ашан" заметили очередную странную акцию. На этот раз цена со скидкой ничем не отличается от той, которая была до нее. Впрочем, в сети указывают на то, что для этого есть разумная причина и "Ашан" не хочет никого обманывать.

Об этом сообщил в Telegram "Типичный Киев". Прикрепив к посту соответствующие фотографии, из которых, собственно и стало понятно, что речь идет именно об "Ашане".

"Новогодние праздники – время подарков и скидок. Так подумали и в одном из киевских супермаркетов. Ну и дали нам скидок. Бежим и покупаем на год вперед", – говорится в сообщении.

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Впрочем, по словам пользователей системы, "Ашан" не собирается никого обманывать. Напротив, сотрудники супермаркета умышленно ставят 2 ценника с одинаковыми ценами – обычный и акционный.

Дело в том, уверяют они, что информация, которую необходимо указывать о товаре, размещена именно на обычном ценнике. Тогда как на акционном ее нет.

"Я работал в "Ашане" лет 8 назад, обьясню подробно. Это не замена цены, это – акционный ценник и стандартный. Так как на акционном нету нужной информации", – рассказал один из пользователей сети.

"На акционный ценник не печатаются штрихкоды, необходимые работникам для контроля. Поэтому под низ подкладывается обычный штрихкод", – поддерживает его другой.

А вот другую странную акцию в "Ашане" проблемой ценников объяснить уже тяжело. В одном из супермаркетов сети была замечена странная акция на сосиски из филе индейки. В результате 93%-скидки цена на продукт опустилась с почти 2 тыс. грн/кг до 120 грн/кг.

Фотографию с объявлением опубликовал у себя в Facebook исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. Согласно объявлению, до акции килограмм сливочных сосисок из филе индейки стоил 1963,1 грн, а после цену снизили до 119,9 грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве сало продавали по 500 грн за килограмм. Такая цена была замечена на Житнем рынке столицы.