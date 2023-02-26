В Румынии пограничники нашли украинца на берегу реки: мужчина скончался

На берегу приграничной реки Тиса в Румынии местные пограничники обнаружили украинца. Мужчина был без сознания. Вскоре врачи констатировали его смерть.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Гражданину нашей страны было 52 года. Спасти его не удалось (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Во время обмена информацией стало известно, что румынские пограничники обнаружили на берегу реки Тиса без сознания 52-летнего гражданина Украины. Реанимационные мероприятия оказались безрезультатными. В медицинском заведении, куда доставили утопленника, врачи констатировали смерть", – сказано в сообщении.

Также в ГПСУ рассказали, что в течение суток они задержали девять мужчин. Все украинцы пытались незаконно пересечь границу: семь – с Румынией, двое – с Венгрией.

В частности, пятеро правонарушителей были неподалеку от населенного пункта Белая Церковь Тячевского района. Это в 10 метрах от границы. Судя по всему, они тщательно готовились для того, чтобы покинуть Родину, так как были в гидрокостюмах.

Военнослужащие произвели упреждающий выстрел вверх, чтобы остановить нарушителей.

Кроме того, еще двух мужчин призывного возраста задержали вблизи с границей Венгрии. Они попались на глаза военнослужащим отдела "Лужанка".

Отметим, граждане Украины, уклоняющиеся от призыва на срочную военную службу, призыва по мобилизации, военному учету или специальному собранию во время военного положения, могут нести как административную, так и уголовную ответственность. Максимальным наказанием за такое правонарушение может быть лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Исключить гражданина из военного учета может только медицинская комиссия. Она определяет состояние здоровья и заключает – пригодный человек к службе или нет.

OBOZREVATEL собрал разъяснение о том, что означает ограниченная пригодность и отправляют ли таких украинцев воевать на первую линию фронта.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала войны России в Украине в нашей стране идет мобилизация. Однако некоторые мужчины призывного возраста не желают вставать на защиту Родины и пытаются незаконно сбежать за границу. Представители Службы безопасности регулярно раскрывают преступные схемы, с помощью которых уклонисты покидают Украину. Силовики разоблачили шесть новых каналов бегства в разных областях.

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