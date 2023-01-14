Кого могут исключить из воинского учета во время мобилизации в Украине и даст ли это право на пересечение границы: разъяснение

Во время мобилизации в Украине все военнообязанные мужчины 18-60 лет после призыва должны пройти медкомиссию. Именно она определяет состояние здоровья и делает вывод – пригоден человек к службе или нет, а значит – могут ли его исключить из воинского учета.

Видео дня

Также украинцы могут сняться с учета, но это не дает им права уехать за границу. OBOZREVATEL рассказывает, что об этом говорит действующее законодательство страны.

Какие категории непригодности?

В Украине установлены три категории непригодности к военной службе:

– ограниченно пригоден;

– непригоден в мирное время, но ограниченно пригоден в военное;

– непригоден к военной службе, исключен из воинского учета.

Вывод о непригодности к военной службе имеет право сделать только военно-врачебная комиссия (ВВК).

Что означает снятие и исключение из воинского учета?

Список людей, не подлежащих призыву, определен в статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно ему, под мобилизацию не подпадают военнообязанные, признанные ВВК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или полностью непригодными с исключением из воинского учета.

В общем, снятие с учета означает, что человек полностью непригоден к службе и не подлежит мобилизации.

Однако, если непригодность к службе установлена призывнику до начала полномасштабной войны, его повторно могут вызвать на медкомиссию и проверить состояние здоровья.

Широкий список болезней, с которыми не принимают в армию в мирное время, значительно сужается во время военного. Поэтому, даже если у вас есть отметка "исключен из воинского учета", во время военного положения вас все равно могут мобилизовать. Конечно, это будет зависеть от вывода ВВК.

Если на медкомиссии решат, что такой человек все еще может проходить службу, например в военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях, то его мобилизуют. То есть, такого военнообязанного не заберут в зону активных боевых действий, а признают ограниченно пригодным.

Однако если состояние здоровья призывника крайне неудовлетворительное, его сочтут непригодным к службе.

Почему отметка "снят с воинского учета" не поможет выехать за границу?

В Украине во время военного положения запрещен выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. И даже если у них есть документы с отметкой "снят с воинского учета" – это не поможет им пересечь границу.

В этом случае действующий Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" апеллирует двумя понятиями: "снят с воинского учета" и "исключен из воинского учета".

По данным "Адвоката Права", одним из оснований снятия с воинского учета военнообязанных в соответствии с пп. 1 п. 2 ч. 5 ст. 37 вышеуказанного ЗУ есть выбывание в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства. Однако на новом месте жительства человек все равно должен стать на воинский учет.

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" в ч. 6 ст.37 устанавливает, что исключению из воинского учета в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП – бывшие военкоматы) подлежат граждане Украины:

– призванные или принятые на военную службу;

– проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

– признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением из воинского учета;

– достигли предельного возраста пребывания в запасе;

– прекратили гражданство Украины;

– были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

– направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

– умерли или признаны в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявлены умершими.

"Как видим, исключение имеет совсем иную юридическую природу, по своей сути это прекращение действия как такового, а снятие в понимании ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" – это сугубо изменение места (т. е. ТКЦ и СП) или изменение учетного списка", – объяснили адвокаты.

В сегодняшних реалиях для пересечения границы на основании непригодности к военной службе необходимо иметь:

– заключение ВВК о непригодности;

– отметку "исключен из воинского учета".

Государственная пограничная служба Украины в своем письме от 17 марта 2022 года определила, что ограничения по запрету на период действия правового режима военного положения выезда за пределы страны граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет не применяются к лицам, в частности, имеющим заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе в военное время. Подтверждающим документом может быть справка военно-врачебной комиссии о непригодности.

Напомним, что украинцев за границей обязали становиться на воинский учет в дипучреждениях.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие проблемы со здоровьем могут служить основанием для отсрочки от службы в ВСУ. Также было объяснение, могут ли представители военкоматов приходить домой к военнообязанным во время мобилизации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!