В России заявили, что после потопов в Крыму воды хватит на два года

В России заявили, что сильные ливни обеспечили оккупированный Крым водой на следующие два года. Якобы дефицит воды на полуострове будет решен.

Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин. По его словам, ущерб от стихии оценен примерно в 10 млрд рублей (3 млрд 677 млн грн).

"Из хорошего – все водохранилища наполнились водой… Теперь у нас запас на этот год, и еще на переходящий", – сказал Хуснуллин.

Он отметил, что ливневые очистные сооружения в Крыму не были спроектированы на случай чрезвычайной ситуации, так как для этого нужны очень большие капитальные вложения.

Видео дня

Российский вице-премьер добавил, что заново построить и спроектировать очистные сооружения с учетом ЧС, наверное, не получится.

"Но определенные мероприятия по очистке воды, прочистке ливневок и канализации мы, безусловно, включим в план работы", – пообещал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

прошедшие в Крыму ливни в июне пополнили водохранилища более чем на 51 млн кубометров. Приток воды в Белогорское водохранилище увеличился на 11.292 млн кубометров, Симферопольское – 6.682, Партизанское – 7.976, Счастливое – 9.842, а Чернореченское – 28.490.