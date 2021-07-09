В России заявили, что после потопов в Крыму воды хватит на два года
В России заявили, что сильные ливни обеспечили оккупированный Крым водой на следующие два года. Якобы дефицит воды на полуострове будет решен.
Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин. По его словам, ущерб от стихии оценен примерно в 10 млрд рублей (3 млрд 677 млн грн).
"Из хорошего – все водохранилища наполнились водой… Теперь у нас запас на этот год, и еще на переходящий", – сказал Хуснуллин.
Он отметил, что ливневые очистные сооружения в Крыму не были спроектированы на случай чрезвычайной ситуации, так как для этого нужны очень большие капитальные вложения.
Российский вице-премьер добавил, что заново построить и спроектировать очистные сооружения с учетом ЧС, наверное, не получится.
"Но определенные мероприятия по очистке воды, прочистке ливневок и канализации мы, безусловно, включим в план работы", – пообещал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
прошедшие в Крыму ливни в июне пополнили водохранилища более чем на 51 млн кубометров. Приток воды в Белогорское водохранилище увеличился на 11.292 млн кубометров, Симферопольское – 6.682, Партизанское – 7.976, Счастливое – 9.842, а Чернореченское – 28.490.
При этом увеличилось количество населенных пунктов, в которых ограничили подачу воды в связи с ремонтом и авариями.
В то же время экологи подчеркивают: ситуация с ливнями аномальная и ориентироваться на такие явления – опрометчиво.