В Крыму после июньских ливней число городов без воды выросло

Прошедшие в оккупированном Россией Крыму ливни в июне пополнили водохранилища более чем на 51 млн кубометров. Приток воды в Белогорское водохранилище увеличился на 11.292 млн кубометров, Симферопольское – 6.682, Партизанское – 7.976, Счастливое – 9.842, а Чернореченское – 28.490.

При этом количество населенных пунктов, в которых ограничили подачу воды в связи с ремонтом и авариями, увеличилось, пишет "Крым.Реалии". В результате значительного притока воды, с целью недопущения перелива воды и прорыва водосбросных сооружений, из водохранилищ Счастливое и Загорское производился сброс воды. Из водохранилища Белогорское производился забор воды для водоснабжения восточных районов. Об этом сообщает Крымский Гидрометцентр.

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Отметим, что до аннексии Крыма около 85% потребностей местных жителей пресной водой обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После "референдума" Украина его перекрыла.

Ранее сообщалось, что в результате ливней в Крыму местные водохранилища в Ялте пополнились, и запасов воды городу может хватить на год. Даже при круглосуточной подаче и полном отсутствии притоков.

При этом курортная Ялта сильно пострадала от ливней. Несколько дней спустя в населенном пункте по-прежнему была ограничена подача воды, а в некоторых домах не было света. В городе были подтоплены 36 домов и 17 подвалов многоэтажек. Из-за повышенной мутности техническую воду в Ялте давали только два часа в сутки.Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму местные жители начали массово жаловаться на качество питьевой воды. Фильтры по очистке не выдерживают нагрузки и их приходится менять чаще.