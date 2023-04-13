В России разослали методичку, как вербовать новых 'мобиков': теперь это называется набор добровольцев

В Российской Федерации разослали методичку с инструкцией, как вербовать новых мобилизованных граждан. Теперь это называется набор добровольцев.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона". "Мобилизация" с недавних пор запрещенное слово в РФ, поэтому кампания проходит под флагом "добровольческого набора", – говорится в сообщении.

На данный момент в Кремле определили конкретное количество человек, которых должны привлечь на службу в каждом регионе РФ. При этом выполнение месячного плана хотя бы на 30% уже считается успехом, на фоне средних показателей по стране. Кампанией по мобилизации руководит зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Местные органы власти всеми имеющимися способами агитируют граждан идти на службу. А самый эффективный инструмент, который имеется в руках властей – это, конечно же, админресурс. Поэтому, как я и обещал, набор быстро из "добровольного" превратился в "принудительный", – отметил автор Telegram-канала.

В связи с этим "изымать" и отправлять на войну в России собрались работников:

сферы сельского хозяйства (производство продуктов питания, лесозаготовка, рыболовецкий и охотничий промысел);

сферы промышленности (шахтеры, металлурги, энергетики);

сферы образования (выпускники ВУЗов, профессорско-преподавательский состав);

сферы здравоохранения;

организации жилищно-коммунального хозяйства;

ЧОПы.

Также призывать в ряды оккупационной армии собрались брать "должников" и лиц, недавно освобожденных из мест лишения свободы.

"Врачи, учителя и шахтеры стране не нужны. Стране нужны солдаты. Есть задолженность по алиментам? Добро пожаловать в армию. На все упомянутые категории граждан у местных чиновников есть свои "инструменты влияния", которые они с удовольствием пустят в ход, на благо общего дела так сказать", – добавил автор Telegram-канала.

Среди инструментом, которые уже сейчас используются местными властями:

проводится активная работа с "безработной" категорией граждан;

ректорам ВУЗов предоставлена инструкция по привлечению студентов на "добровольную" службу. Если нормы выполнены не будут, привлечение будет осуществляться из числа преподавательского состава;

лицам, которые только вступили в гражданство РФ, при выдаче паспорта выдавать также и повестку в местный военкомат, для скорейшей постановки на учет и выполнения дальнейших процедур;

установить контакт со всеми представителями частных СМИ (газеты, радио и т.д.), чтобы с помощью их ресурсов проводить агитационную работу с гражданами;

вместо повесток "Почта России" теперь приносит "приглашение на контрактную службу в ВС РФ";

"армейская" реклама на квитанциях ЖКХ;

проведение агитационной работы среди сирот.

"Вот так обстоят дела с "добровольной" мобилизацией на сегодняшний день. Буду информировать по мере успехов (или неудач) местных властей", – резюмировал автор.

Напомним, Госдума России большинством голосов депутатов приняла закон о введении электронных повесток, которые будут отправлять мужчинам призывного возраста для мобилизации на войну в Украине.

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что мобилизоваться должны все жители страны-агрессора РФ. И речь не только о тех, кто идет воевать против Украины, а обо всем российском обществе, поскольку, по словам "повара Путина", сейчас идет война за существование России.

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