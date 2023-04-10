В Ривненской области запретили деятельность УПЦ МП: как прошло голосование и кому дали слово на сессии облсовета
В Ривненской области запретили деятельность УПЦ МП. Соответствующее решение принял Ривненский областной совет на внеочередной сессии 10 апреля.
Кроме того, были отменены решения депутатов о деятельности религиозных организаций Московского патриархата, принятые в 1991-1992 годах. Как сообщило "Суспильне", на сессию зарегистрировалось 55 депутатов, проголосовавших единогласно.
В облсовете аргументировали свое решение тем, что УПЦ МП отказывается выполнять требования украинского законодательства и осуществляет свою "подрывную деятельность, направленную на раскол в обществе, прикрываясь фальшивым статусом украинской церкви".
На сессии дали возможность выступить руководителю Ривненской епархии УПЦ архиепископу Пимену, который отметил, что Собор их конфессии изменил устав и "благословение Московского патриарха было отменено", а затем добавил: "церковь полностью самостоятельна". Священнослужитель подчеркнул, что среди представителей их конфессии многие поддерживают Украину, в том числе и на фронте.
В то же время некоторые депутаты возмутились, что архиепископу УПЦ МП предоставили слово и отказали в выступлении представительнице общественного союза "Миряне".
Отмечается, что все проекты решений Ривнеоблсовета объединили в так называемый пакет, чтобы не голосовать за каждое решение отдельно.
Напомним: 5 апреля во Львовском облсовете сообщили, что община Свято-Георгиевского кафедрального собора Львовской епархии УПЦ МП проголосовала за переход в Православную церковь Украины. Теперь он будет якобы называться в честь святого Юрия Победителя.
В то же время митрополит Львовский и Галицкий, филарет (Кучеров) заявил, что религиозной общиной прихода никаких решений о переходе в ПЦУ не принималось. Он отметил, что утром 5 апреля на территорию собора вошли неизвестные люди, заблокировали вход и провели приходское собрание.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– в Нетешине на Хмельнитчине два храма УПЦ МП, собор Иконы Божией Матери и храм святой преподобной Параскевы Сербской, перейдут в ПЦУ. Жители города проголосовали единогласно за это решение;
– участники собрания в Каменце-Подольском, которые высказались за переход храма Александра Невского из УПЦ (МП) в ПЦУ, начали устанавливать палатки для бессрочной акции у собора. Они предъявили несколько требований, включая доступ ревизионной комиссии к храму для проведения инвентаризации и передачи ключей собора;
– СБУ вызвала на допрос скандальную активистку УПЦ МП Викторию Кохановскую. Накануне она опубликовала провокационное видео с обвинениями украинских властей и призывами к верующим "бороться за свои права".
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