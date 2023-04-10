В Каменце-Подольском начались столкновения у собора Александра Невского, сторонники ПЦУ начали разворачивать палатки. Фото и видео

Участники собрания в Каменце-Подольском, которые высказались в пользу перехода храма Александра Невского из УПЦ (МП) в ПЦУ, начали устанавливать палатки для бессрочной акции возле собора. Они выдвинули несколько требований, включая доступ ревизионной комиссии в храм для проведения инвентаризации и передачу ключей от собора.

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Об этом сообщает Суспільне Хмельницкий. Именно Хмельницкая область в стране является лидером по количеству переходов из моспатриархата в ВТО.

Около 4000 человек собрались вчера перед собором Александра Невского в Каменце-Подольском, чтобы официально проголосовать за переход в ВТО. Однако священники УПЦ (МП) до сих пор не допустили ревизионную комиссию на территорию храма и не передали ключи от святыни.

"Мы требуем, чтобы священники МП пропустили ревизионную комиссию в собор. Сейчас нас туда не пускают, хотя есть решение общины о переходе в ВТО. Палатки мы ставим, потому что наша акция бессрочна. Здесь ночью будут оставаться люди на дежурстве. Мы так понимаем что люди, которых сюда свозили из окрестных сел, возможно, будут разъезжаться. Мы даже не смотрим на комендантский час. Мы будем здесь стоять до 00:00 точно", — сказала корреспондент Алла Чепелюк.

Более 1000 человек собрались около собора Александра Невского к 19:30 и высказались в пользу перехода церкви в ВЦУ. Однако более 500 верующих, которые поддерживают МП, окружили храм и не позволяют им пройти.

В Каменце-Подольском бессрочная акция окончилась в 00:00, палатки были собраны. Организаторы заявили, что завтра, 10 апреля, планируется только дежурство у собора. В то же время священники МП не передали ключи от храма, а ревизионную комиссию не пустили в собор.

Следует отметить, что Хмельницкая область является лидером по количеству переходов из Московского патриархата в Всеукраинское православие. По словам Инны Михайловой, главы Департамента информационной деятельности, культуры, национальностей и религий облгосадминистрации, к осени 2022 года в УПЦ находилось 798 религиозных организаций области, включая 785 религиозных общин, 3 епархиальных управления, 9 монастырей и 1 братство. За прошедший 2022 год 145 религиозных общин приняли решение о выходе из состава УПЦ, включая 114, которые перешли в ВЦУ, а также 31 ставшую независимой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нетишине на Хмельнитчине два храма УПЦ МП Собор Иконы Божией Матери и храм Святой Преподобной Параскевы Сербской перейдут в ПЦУ. Жители города проголосовали единогласно за это решение.

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