В Нетишине на Хмельнитчине два храма УПЦ МП перейдут в ПЦУ: проголосовали единогласно

В Нетишине на Хмельнитчине два храма УПЦ МП Собор Иконы Божией Матери и храм Святой Преподобной Параскевы Сербской перейдут в ПЦУ. Жители города проголосовали единогласно за это решение.

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Об этом сообщает "Суспільне". 9 апреля на центральной площади города собрались 2 тысячи 436 человек (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам организатора собрания Елены Степанюк, 10 апреля люди планируют обратиться в полицию с просьбой запретить московскому патриархату проводить в храмах общины богослужения.

"Поскольку решением областного и местного советов московский патриархат запрещен, в том числе и на территории Нетишинской общины, мы будем требовать, чтобы богослужения в храмах священники МП не проводили. Ключи от храма нам пока не отдали. Мы их заберем после того, как религиозное общество официально, юридически перейдет в ПЦУ. Документы на регистрацию в ЦНАП мы понесем на следующей неделе", – сказала Степанюк.

Отметим, что одновременно с акцией против УПЦ МП в соборе священники московского патриархата проводили богослужение.

Как известно, на территории Нетишинского городского территориального общества запретили деятельность УПЦ (МП).

Кроме того, было прекращено право постоянного использования земельных участков для двух храмов УПЦ (МП). Соответствующие решения приняли 7 апреля на пленарном заседании Нетишинского городского совета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницком перерегистрировали храм, в котором избили экс-военного. Первую службу в святыне уже провел капеллан ПЦУ Даниил Тарнавский.

Также OBOZREVATEL писал, что 9 апреля в Вербное воскресенье в Трапезном храме Киево-Печерской лавры совершил литургию предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний.

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