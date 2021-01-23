В Ривне неизвестные повредили офис "Европейской солидарности": в партии озвучили причину

Офис партии "Европейской Солидарности" в Ривне повредили неизвестные, разбив окно. Об этом сообщает Ривенская партийная организация в Facebook. Партийцы связывают это нападение с принципиальной позицией депутатов от "ЕС" по незаконным пристройкам в городе.

"Принципиальность не остановишь камнем. Как только депутаты Ривенского городского совета от "Европейской Солидарности" выразили категорическую позицию и взялись за благоустройство ситуации с незаконными пристройками – и вот имеем реакцию", – написали партийцы.

"Так сейчас выглядит витрина городского офиса "Европейской Солидарности". Мы не знаем сейчас, что именно произошло и кто это сделал. Выяснять это будет полиция. Но причинно-следственная связь очень очевидна: последние два дня напряженная ситуация с демонтажем незаконной сводной достройки на одной из центральных улиц города. Депутаты горсовета от "Европейской Солидарности" не стояли в стороне от этого беззакония и активно включились в то, чтобы достройка, которая сделана без каких-либо разрешений и документов, была демонтирована. Есть все основания связывать этот процесс и как его следствие (вероятно, только первое предупреждение) – разбитый офис", – предположили в парторганизации.

"Но это не остановит нашу принципиальную позицию – городского головы и депутатов горсовета от "Европейской Солидарности". Все, что строится на земле ривенской общины, – должно быть законным, прозрачным и честно оформленным и согласованным со всеми соответствующими органами власти. Изменения неотвратимы. И трусливые нападения это не изменят", – отметили в "Европейской Солидарности".

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