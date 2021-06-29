Тищенко подрался с Куницким в столовой Рады, – нардеп

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко подрался в столовой Верховной Рады со своим коллегой по фракции Александром Куницким.

Об этом в Facebook сообщил исключенный из фракции нардеп Александр Дубинский. "Николай Тищенко с кулаками напал на депутата СН Куницкого в столовой Верховной Рады. Произошла драка", – написал он.

По его словам, причиной нападения Куницкий назвал "разоблачающие материалы по схемам поборов с моряков".

Видео дня

Добавим, ранее нардепы сцепились после заседания фракции. Тищенко набросился на Куницкого за того, что тот якобы слил фото с совещания в Telegram канал "Темный рыцарь".

Напомним, что Куницкий рассылал официальные депутатские обращения в различные учреждения по вопросам, "которые составляли его частный интерес". Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что таким образом политик совершил административное правонарушение связанное с коррупцией, о чем были составлены и направлены в суд два протокола.

Как сообщал OBOZREVATEL, помощник "слуги" Александра Куницкого устроил стрельбу на парковке в Харькове.