Депутат пытался пронести в зал Рады кассовый аппарат и устроил потасовку с охраной. Видео
Народный депутат от партии "Батькивщина" Андрей Николаенко 14 декабря решил принести в зал заседаний Верховной Рады кассовый аппарат. Но охранники его не пустили.
Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Недоторкані". Как видно на кадрах, нардеп не растерялся, и перекинул аппарат через головы парней в зал, после чего у них не осталось оснований его не пускать.
"Че, не пустили? А теперь че меня не пускаете?" – сказал Николаенко и спокойно вошел.
В то же время под стенами Рады прошел митинг предпринимателей, большинство которых приехали из Харькова. Они требовали от парламентариев принятия законопроекта № 6376, которым предлагается отсрочить до 1 января 2023 года сроки расширенного применения РРО плательщиками единого налога. Соответствующее видео опубликовал Telegram "Украина 24/7". В поддерджку ФОПов выступила народный депутат Украины и лидер блока "Разом!" Юлия Светличная.
Напомним, в Украине с 1 января следующего года все физлица-предприниматели, которые работают с потребителями, должны будут установить регистраторы расчетных операций (РРО, кассовые аппараты) и выдавать чеки.
Это может ударить по "ФОПам", которые незаконно пользуются единым налогом, а с другой стороны – позволит украинцам защитить свои права и даст возможность возвращать некачественный товар. Кроме того, сократится и уровень теневой экономики, благодаря чему можно будет увеличить поступления в государственный бюджет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
проверку установки предпринимателями РРО начнут проводить только после окончания карантина.
Также в Украине предложили дополнить перечень видов деятельности, запрещенных для работы по упрощенной системе налогообложения. Из первой и второй группы т.н. "ФОПов"-единщиков, к примеру, хотят исключить оптовых торговцев, интернет-провайдеров, риелторов, аптеки, медклиники, врачей и строителей.