Депутат пытался пронести в зал Рады кассовый аппарат и устроил потасовку с охраной. Видео

Народный депутат от партии "Батькивщина" Андрей Николаенко 14 декабря решил принести в зал заседаний Верховной Рады кассовый аппарат. Но охранники его не пустили.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Недоторкані". Как видно на кадрах, нардеп не растерялся, и перекинул аппарат через головы парней в зал, после чего у них не осталось оснований его не пускать.

"Че, не пустили? А теперь че меня не пускаете?" – сказал Николаенко и спокойно вошел.

В то же время под стенами Рады прошел митинг предпринимателей, большинство которых приехали из Харькова. Они требовали от парламентариев принятия законопроекта № 6376, которым предлагается отсрочить до 1 января 2023 года сроки расширенного применения РРО плательщиками единого налога. Соответствующее видео опубликовал Telegram "Украина 24/7". В поддерджку ФОПов выступила народный депутат Украины и лидер блока "Разом!" Юлия Светличная.

Видео дня

Напомним, в Украине с 1 января следующего года все физлица-предприниматели, которые работают с потребителями, должны будут установить регистраторы расчетных операций (РРО, кассовые аппараты) и выдавать чеки.

Это может ударить по "ФОПам", которые незаконно пользуются единым налогом, а с другой стороны – позволит украинцам защитить свои права и даст возможность возвращать некачественный товар. Кроме того, сократится и уровень теневой экономики, благодаря чему можно будет увеличить поступления в государственный бюджет.

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