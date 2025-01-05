В приложении Резерв+ возобновили услугу отсрочки для многодетных родителей

Начиная с 5 января 2025 года многодетные родители снова могут оформить отсрочку в Резерв+. Ранее услуга была недоступна в мобильном приложении из-за кибератаки россиян.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. Оформление отсрочки от мобилизации снова доступно в приложении Резерв+ для родителей троих и более детей в одном браке.

Стоит отметить, что недоступность данной услуги была связана с крупнейшей в истории кибератакой государственных реестров, совершенной враждебными хакерами 19 декабря 2024 года.

Впрочем, уже 21 декабря в приложении для военнообязанных украинцев Резерв+ заработала новая функция – повторное уточнение данных. Теперь украинцы, стоящие на учете, смогут обновлять свои персональные данные в реестре Оберіг – адрес проживания, номер телефона или электронный адрес.

Напомним, что приложение Министерства обороны Украины Резерв+ заработало с 18 мая 2024 года. Он предназначен для военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте 18-60 лет, которые хотят в режиме онлайн обновить свои военно-учетные данные.

Приложение также открывает доступ к информации из реестра "Оберег", из которого можно узнать, не считают ли личность уклонистом и пригодны ли они к военной службе. Загрузить Резерв+ можно в Google Play и App Store.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны рассматривают возможность создания функции треккинга повесток в приложении "Резерв+". Идея состоит в том, чтобы люди могли получать информацию о статусе документа, даже если они не находятся в своем городе или дома.

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