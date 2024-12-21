В Резерв+ запустили новый сервис: как быстро обновить данные

В приложении для военнообязанных украинцев Резерв+ заработала новая функция – повторное уточнение данных. Теперь стоящие на учете украинцы смогут обновлять свои персональные данные в реестре Оберіг – адрес проживания, номер телефона или электронный адрес.

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Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко. По ее словам, уже можно обновить приложение в Play Market и App Store, чтобы получить доступ к новому сервису.

Она уточнила, что закон требует от военнообязанных сообщать в ТЦК всякий раз, когда у них происходят изменения в данных. Это нужно сделать в течение недели. Раньше это действие занимало много времени, теперь данные можно обновить прямо в приложении.

"Это простое действие занимало много времени, поскольку нужно отстоять несколькочасовую очередь. Этим сервисом мы сэкономим время для людей и работников ТЦК", – отметила Черногоренко.

Повторно уточнять данные можно будет неограниченное количество раз, но не чаще раза в неделю.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в приложение Резерв+ планируют добавить функцию получения военнообязанными электронных направлений на прохождение ВЛК. Раньше для этого нужно было идти в ТЦК.

Такой механизм хотят внедрить до конца февраля 2025 года. Результаты военно-врачебной экспертизы будут поступать в информационно-коммуникационные системы Минобороны, в частности в реестр "Оберіг", в электронном формате.

Как сообщал OBOZ.UA, также в МО рассматривают возможность внедрения функции отслеживания повесток в Резерв+. Это позволит гражданам удобно получать информацию обо всех этапах доставки своих повесток, даже если они находятся вне своего города.

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