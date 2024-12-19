В приложении 'Резерв+' произошел технический сбой: в Минобороны объяснили, когда будет восстановлен доступ

В работе мобильного приложения призывников, военнообязанных и резервистов "Резерв+" 19 декабря произошел технический сбой. Пользователи заявили, что при попытке входа появляется уведомление о технической ошибке или отсутствии интернет-соединения.

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Сообщения о проблеме начали появляться на Facebook-странице заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко. В Минобороны объяснили причины и ответили, когда приложение возобновит работу.

"Резерв+" не работает", "При входе просит авторизоваться, и дальше зависает. Перезагрузка телефона приложения не помогает", – пишут украинцы.

Со временем в Минобороны подтвердили, что именно из-за технического сбоя в "Резерве+" пользователи временно не могут авторизироваться в приложении и воспользоваться его функциями.

"Минобороны извиняется за неудобства. Техническая команда уже работает над восстановлением стабильной работы приложения. В течение нескольких часов доступ к "Резерву+" вернется", – говорится в сообщении ведомства от 12:12.

Напомним, что приложение Министерства обороны Украины "Резерв+" заработало с 18 мая 2024 года. Оно предназначено для военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте 18-60 лет, которые хотят в режиме онлайн обновить свои военно-учетные данные.

Приложение также открывает доступ к информации из реестра "Оберіг", из которого можно узнать, не считают ли человека уклонистом и пригоден ли он к военной службе. Загрузить "Резерв+" можно в Google Play и App Store.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны рассматривают возможность создания функции треккинга повесток в приложении "Резерв+". Идея состоит в том, чтобы люди могли получать информацию о статусе документа, даже если они не находятся в своем городе или дома.

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