В приложении 'Резерв+' произошел технический сбой: над ним уже работают

Днем 23 февраля в мобильном приложении "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов произошел очередной технических сбой. Пользователи не могут авторизоваться в приложении либо сталкиваются с проблемой обработки персональных данных.

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В Министерстве обороны Украины объяснили, что проблемы связаны с нестабильным доступом приложения к системе "Трембита". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации Минобороны, днем 23 февраля наблюдается нестабильный доступ приложения к системе "Трембита", которая обеспечивает взаимодействие между государственными реестрами. Следовательно, это можно повлиять на обновление документов в приложении "Резерв+".

В то же время в оборонном ведомстве объяснили, что все ранее выданные документы остаются действительными. Также украинцам рекомендуют сохранить PDF-версию электронного военного билета на смартфоне.

"Техническая команда уже работает над восстановлением стабильной работы приложения. Взаимодействие будет возобновлено в ближайшее время. Спасибо за понимание", – заявили в министерстве.

Напомним, украинцы допризывного возраста активно подают заявки на добровольный годовой контракт с Вооруженными силами Украины для 18-24-летних. Только в мобильном приложении "Резерв+" зафиксировали более 10 тысяч таких обращений.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 января заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что в приложении Резерв+ возобновили отсрочку для студентов и аспирантов. Теперь идет работа над тем, чтобы другие типы отсрочек тоже были доступны.

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