Не только через Резерв+: в Минобороны сказали, сколько украинцев подали заявки на 'Контракт 18-24'

Украинцы допризывного возраста активно подают заявки на добровольный годовой контракт в Вооруженные силы Украины для 18-24-летних. Только в мобильном приложении "Резерв+" зафиксировали более 10 тысяч таких обращений.

Видео дня

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в телемарафоне. Он отметил, что на самом деле заявок больше, ведь подать их можно не только в "Резерв+"

"Мы вообще-то не раскрываем эту служебную информацию, но можем сказать, что в приложении "Резерв+" более 10 тысяч обращений", – сказал Лазуткин.

По словам спикера, подать заявку на подписание "Контракта 18-24" можно также через сайт 18-24.army.gov.ua и горячую линию Министерства обороны Украины, а также стать рекрутом избранной бригады.

"Приложение "Резерв+" – не единственный "вход", скажем так, в этот "периметр", потому что есть еще возможность непосредственно в бригадах рекрутироваться, есть центр рекрутинга, есть сайт "18-24". То есть есть несколько возможностей попасть на этот контракт", – рассказал Дмитрий Лазуткин.

Напомним, условием контракта для 18-24-летних есть служба в ВСУ сроком один год, а дальше – по желанию. После окончания контракта молодые воины смогут получить годовую отсрочку и выехать за границу. Также они смогут окончить службу в 25 лет.

Как сообщает OBOZ.UA, по словам президента Владимира Зеленского, специальные контракты для 18–24-летних позволят получить молодым гражданам бесплатное образование, льготный кредит на жилье и возможность заработать 1 миллион гривен в год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!