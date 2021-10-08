В приложении Apple заметили карту Украины без Крыма: в МИД Украины отреагировали. Фото

В приложении для музыкантов Apple Music for Artists карта Украины показана без временно оккупированного Россией Крыма. В соцсетях пользователи возмутились таким инцидентом. МИД Украины уже отреагировал на скандал.

Об этом в Facebook сообщил Макс Пташник. "Есть для исполнителей сервис Apple Music for Artists. Там можно посмотреть статистику и все такое. Так вот я выглядит карта Украины там", – написал он.

При этом другой пользователь соцсети Андрей Фрил указал, что у него в приложении Ялту показывает украинской, но Крым – нет.

Видео дня

Пользователи были возмущены и комментировали пост украинца. Так, Алексей Левицкий отметил, что в интернет-сервисе для прослушивания музыки Spotify (Швеция) также отображена карта Украины без полуострова.

Добавим, что Министерство иностранных дел уже поручил посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания JBL Ukraine попала в громкий скандал в сети, опубликовав карту Украины без оккупированных Крыма, Донецкой и Луганской областей. Пользователи в ответ потребовали извинений.

Ранее в подобный скандал попала популярная интернет-энциклопедия "Википедия".Она "нашумела" картой РФ с украинским Крымом. Временно оккупированный полуостров показали как часть территории страны-агрессора в статье "Время в России".

В эфире передачи "Русский дневник" на украинском телеканале "ДОМ" транслировали географическую карту России, частью которой оказался и временно оккупированный Крым. Национальный совет по вопросам теле- и радиовещания направил соответствующее предупреждение о нарушении руководством канала украинского законодательства.