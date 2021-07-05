Украинская "Википедия" показала Крым в составе России. Карта

Популярная интернет-энциклопедия "Википедия" оскандалилась картой РФ с украинским Крымом. Временно оккупированный полуостров показали как часть территории страны-агрессора в статье "Время в России".

Ошибку заметили пользователи сети в понедельник, 5 июля. Отметим, что карта с "российским" Крымом была опубликована в украинской версии сайта. Того же дня это исправили, но на той же странице русской "Википедии" осталась карта с украинским полуостровом.

Видео дня

При этом в самой статье упоминания о Крыме нет. До этого правки в украинскую версию материала вносились еще 14 апреля.

Это означает, что изображение карты РФ с Крымом в своем составе висело на "Википедии" минимум несколько месяцев.

Координатор программ ОО "Викимедиа Украина" Антон Ященко в комментарии УНН заявил: об этом инциденте сотрудники сайта не знали. Он пообещал разобраться в ситуации.

Добавим: редакторами сайта являются волонтеры. Как сказал Ященко, их больше "нескольких сотен", поэтому следить за каждой правкой "невозможно".

"Я впервые об этом услышал от вас. Мы не в курсе ситуации, но если комментировать, то должен отметить, что в "Википедии" нет работников, а редакторами являются волонтеры, которых очень много. И не факт, что это сделано намеренно", – отреагировал Ященко

Он сказал, что команда будет разбираться в ситуации и "поэтому все будет хорошо".

Как писал OBOZREVATEL: