Компания JBL показала Украину на карте без Крыма и Донбасса и нарвалась на критику

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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JBL Ukraine скандал с картой

Компания JBL Ukraine попала в громкий скандал в сети, опубликовав карту страны без оккупированных Крыма, Донецкой и Луганской областей. Пользователи в ответ потребовали извинений.

Карта, которая вызвала гнев в социальных сетях, появилась на Instagram-странице в формате сторис вечером в понедельник, 5 июля. Отметим, что JBL Ukraine – это представительство американской компании, производящей акустику и аудиотехнику.

В JBL спросили у подписчиков, кто из какого города. Сторис сопроводили изображением разукрашенной в цвета национального флага карты. Впрочем, на изображении Крым, а также оккупированные восточные регионы Украины отсутствовали.

Видео дня
Карта Украины от JBL Ukraine

Подписчики быстро отреагировали на ошибку. Под последними постами в аккаунтах украинского представительства JBL в Instagram и Facebook появились гневные сообщения.

Некоторые комментаторы писали, что за это компания может попасть в базу волонтерского сайта "Миротворец". Другие отмечали, что больше покупать продукцию этой фирмы не будут.

Пользователи спросили, знают ли сотрудники JBL, как выглядит карта Украины
Многие перешли на оскорбления

Большинство требовало вернуть украинские территории на карту, а также – извиниться.

Ответственного за пост посоветовали уволить
Часть украинцев решила бойкотировать продукцию компании
Комментарии к посту
JBL попросили "вернуть" оккупированные регионы
Компанию раскритиковали
Скриншот
Скриншот
Свои комментарии люди оставляли и в Facebook
Скриншот

Как ранее писал OBOZREVATEL, 5 июля в подобный скандал попала популярная интернет-энциклопедия "Википедия".Она "нашумела" картой РФ с украинским Крымом. Временно оккупированный полуостров показали как часть территории страны-агрессора в статье "Время в России".

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