Компания JBL показала Украину на карте без Крыма и Донбасса и нарвалась на критику

Компания JBL Ukraine попала в громкий скандал в сети, опубликовав карту страны без оккупированных Крыма, Донецкой и Луганской областей. Пользователи в ответ потребовали извинений.

Карта, которая вызвала гнев в социальных сетях, появилась на Instagram-странице в формате сторис вечером в понедельник, 5 июля. Отметим, что JBL Ukraine – это представительство американской компании, производящей акустику и аудиотехнику.

В JBL спросили у подписчиков, кто из какого города. Сторис сопроводили изображением разукрашенной в цвета национального флага карты. Впрочем, на изображении Крым, а также оккупированные восточные регионы Украины отсутствовали.

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Подписчики быстро отреагировали на ошибку. Под последними постами в аккаунтах украинского представительства JBL в Instagram и Facebook появились гневные сообщения.

Некоторые комментаторы писали, что за это компания может попасть в базу волонтерского сайта "Миротворец". Другие отмечали, что больше покупать продукцию этой фирмы не будут.

Большинство требовало вернуть украинские территории на карту, а также – извиниться.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 5 июля в подобный скандал попала популярная интернет-энциклопедия "Википедия".Она "нашумела" картой РФ с украинским Крымом. Временно оккупированный полуостров показали как часть территории страны-агрессора в статье "Время в России".