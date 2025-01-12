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На Прикарпатье в результате пожара уничтожено здание гимназии, учеников перевели на дистанционку. Фото

Анна Павлова
Общество
3 минуты
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На Прикарпатье в результате пожара уничтожено здание гимназии, учеников перевели на дистанционку. Фото

Ночью, 12 января, в Ивано-Франковской области в результате пожара было уничтожено здание гимназии.

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Об этом сообщила председатель ОВА Светлана Онищук. Также событие прокомментировали в ГСЧС. Там отметили, что пожар был оперативно ликвидирован, впрочем, спасти здание не удалось.

На Прикарпатье в результате пожара уничтожено здание гимназии, учеников перевели на дистанционку. Фото
На Прикарпатье в результате пожара уничтожено здание гимназии, учеников перевели на дистанционку. Фото
На Прикарпатье в результате пожара уничтожено здание гимназии, учеников перевели на дистанционку. Фото
На Прикарпатье в результате пожара уничтожено здание гимназии, учеников перевели на дистанционку. Фото
На Прикарпатье в результате пожара уничтожено здание гимназии, учеников перевели на дистанционку. Фото

"Огнем уничтожено здание Вороненковской гимназии Поляницкой громады. Возгорание произошло на рассвете. На место были направлены спасатели из Ворохты, Яремче и Надворной. Тушение осложнялось из-за сильных порывов ветра, а также отсутствия вблизи водоисточников", – написала чиновник.

Онищук добавила, что пострадавших нет, к счастью, а причина пожара и ущерб, нанесенный огнем, уточняются.

"В гимназии учится 44 ученика 1-8 классов. После каникул дети начнут обучение в онлайн-формате. Ведется работа, чтобы учащиеся начальных классов возобновили обучение в очном режиме в приспособленных помещениях", – говорится в сообщении.

На Прикарпатье в результате пожара уничтожено здание гимназии, учеников перевели на дистанционку. Фото
На Прикарпатье в результате пожара уничтожено здание гимназии, учеников перевели на дистанционку. Фото
На Прикарпатье в результате пожара уничтожено здание гимназии, учеников перевели на дистанционку. Фото
На Прикарпатье в результате пожара уничтожено здание гимназии, учеников перевели на дистанционку. Фото
На Прикарпатье в результате пожара уничтожено здание гимназии, учеников перевели на дистанционку. Фото

В ГСЧС также добавили, что спасателям сообщения о пожаре 2-х этажного здания учебного заведения в селе Вороненко Надворнянского района поступило 12 января в 04:08.

В 07:50 пожар удалось ликвидировать, а также спасти от огня рядом расположенное здание. К ликвидации пожара были привлечены 45 спасателей и 13 спецавтомобилей.

Ранее сообщалось, что в субботу, 11 января, на курорте Драгобрат, Закарпатской области в одной из гостиниц произошел пожар. Люди успели эвакуироваться, предварительно огонь вспыхнул из-за взрыва газового баллона.

Напомним, 10 января в Деснянском районе Киева произошел пожар на подстанции электросетей. В результате часть Троещины осталась без света. Огонь был ликвидирован с помощью огнетушителей. Обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 января, в Одессе в многоэтажном доме произошел сильный взрыв, приведший к пожару. Его причиной стало портативное зарядное устройство (павербанк). Сообщалось, что аккумуляторная батарея павербанка взорвалась в ванной, в квартире выбило входную дверь, окно в комнате и рамы на балконе.

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