На Прикарпатье в результате пожара уничтожено здание гимназии, учеников перевели на дистанционку. Фото

Ночью, 12 января, в Ивано-Франковской области в результате пожара было уничтожено здание гимназии.

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Об этом сообщила председатель ОВА Светлана Онищук. Также событие прокомментировали в ГСЧС. Там отметили, что пожар был оперативно ликвидирован, впрочем, спасти здание не удалось.

"Огнем уничтожено здание Вороненковской гимназии Поляницкой громады. Возгорание произошло на рассвете. На место были направлены спасатели из Ворохты, Яремче и Надворной. Тушение осложнялось из-за сильных порывов ветра, а также отсутствия вблизи водоисточников", – написала чиновник.

Онищук добавила, что пострадавших нет, к счастью, а причина пожара и ущерб, нанесенный огнем, уточняются.

"В гимназии учится 44 ученика 1-8 классов. После каникул дети начнут обучение в онлайн-формате. Ведется работа, чтобы учащиеся начальных классов возобновили обучение в очном режиме в приспособленных помещениях", – говорится в сообщении.

В ГСЧС также добавили, что спасателям сообщения о пожаре 2-х этажного здания учебного заведения в селе Вороненко Надворнянского района поступило 12 января в 04:08.

В 07:50 пожар удалось ликвидировать, а также спасти от огня рядом расположенное здание. К ликвидации пожара были привлечены 45 спасателей и 13 спецавтомобилей.

Ранее сообщалось, что в субботу, 11 января, на курорте Драгобрат, Закарпатской области в одной из гостиниц произошел пожар. Люди успели эвакуироваться, предварительно огонь вспыхнул из-за взрыва газового баллона.

Напомним, 10 января в Деснянском районе Киева произошел пожар на подстанции электросетей. В результате часть Троещины осталась без света. Огонь был ликвидирован с помощью огнетушителей. Обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 января, в Одессе в многоэтажном доме произошел сильный взрыв, приведший к пожару. Его причиной стало портативное зарядное устройство (павербанк). Сообщалось, что аккумуляторная батарея павербанка взорвалась в ванной, в квартире выбило входную дверь, окно в комнате и рамы на балконе.

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