На курорте Драгобрат загорелась гостиница, 20 человек были эвакуированы: все подробности. Видео

В субботу, 11 января, на курорте Драгобрат, Закарпатской области в одной из гостиниц произошел пожар. 20 человек успели эвакуироваться, предварительно огонь вспыхнул из-за взрыва газового баллона.

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Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Тушить огонь помогали туристы.

"В Драгобрате горит гостиница. Предварительно, пожар произошел из-за взрыва баллона с газом. По информации читателя, людей успели эвакуировать", – говорится в сообщении.

Также существует риск распространения огня на соседнюю гостиницу, там тоже проходит эвакуация отдыхающих.

"Пожарных нет (вероятно из-за погодных условий трудно быстро доехать), тушить огонь помогают туристы", – написано в Telegram-канале.

Впоследствии стало известно, что пожарные так и не приехали в гостиницу, она полностью сгорела.

Напомним, 10 января в Деснянском районе Киева произошел пожар на подстанции электросетей. В результате часть Троещины осталась без света. Огонь был ликвидирован с помощью огнетушителей. Обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 января, в Одессе в многоэтажном доме произошел сильный взрыв, после которого начался пожар. Его причиной стало портативное зарядное устройство (павербанк). Сообщалось, что аккумуляторная батарея павербанка взорвалась в ванной, в квартире выбило входную дверь, окно в комнате и рамы на балконе.

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