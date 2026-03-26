Сейчас для орков самое идеальное время заключить мирное соглашение. Даже без требования вывода украинских войск из неоккупированной части Донбасса – масштаб выгоды от сделки просто колоссальный. Дело в том, что иранский кризис создал беспрецедентный спрос на российские энергоресурсы, и даже "гордые" европейцы уже подвинули дату полного отказа от российской нефти.

Далее текст на языке оригинала.

Фактично, погодившись зупинити війну по лінії фронту, і зупинивши бойові дії – вже на другий день з росії будуть зняті більшість санкцій, а путін стане рукопожатим. Такої можливості не передбачалось за жодного завершення війни за всі попередні роки. Яким би не був кінець війни раніше – пробачити всі злочини росії було малоймовірним в короткій перспективі. Але сьогодні потреба терміново збити ціну на нафту – робить дива.

Чому у путіна з’явилось це вікно, і чому воно дуже коротке? Західний світ, і його зараз головний представник Трамп, мають терміново знайти рішення для цін на пальне. Початок якихось незрозумілих переговорів з іранцями – доказ цьому. Якщо путін зараз виявить готовність до мирної угоди, Трамп зможе зупинитись з Іраном, і не спішити з переговорами. Таким чином, російська нафта хлине на світовий ринок ще навіть до формальної мирної угоди з нами. Але якщо путін зараз затягне, то скоріше за все ситуація з Іраном вирішиться, і він опиниться в тій же позиції, з якої починав цей рік.

Зрозуміло, що путін не скористається цим шансом. І навіть не тому, що йому це не цікаво. Угода по лінії фронту – не фіксує переможця, але вона точно фіксує, що він не досяг бажаного, а ми змогли вистояти проти нього. путін не може допустити виникнення такого символу, який буде мати великі історичні наслідки для майбутніх поколінь. Тому він продовжує сподіватись, що Трамп і терор цивільних змусять нас погодитись піти з Донбасу. Але як я сказав - це вікно коротке, і коли воно зачиниться, годинник знову почне відраховувати години до смерті його економіки.

Нам поки треба триматись. І хай там що, але ми це робимо.