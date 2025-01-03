В Одессе в многоэтажке взорвался павербанк, вспыхнул мощный пожар. Фото

В Одессе в многоэтажном доме произошел мощный взрыв, приведший к пожару. Его причиной стало портативное зарядное устройство (павербанк).

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Инцидент произошел в одной из квартир на шестом этаже девятиэтажного дома. Об этом 3 января сообщили в официальном Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Аккумуляторная батарея павербанка взорвалась в ванной комнате. В результате этого в квартире выбило входную дверь, окно в комнате и рамы на балконе.

"Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливают специалисты ГСЧС", – говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что перед использованием павербанков и зарядных станций нужно узнать, где их устанавливать, как заряжать и чего не следует делать с альтернативными источниками питания. Ознакомиться с этой информацией в ГСЧС предложили в курсе "Не стой – включай: свет, тепло, интернет".

Как сообщал OBOZ.UA, в поселке Крыжополь Винницкой области 31 декабря произошел взрыв в кабинете руководителя одного из предприятий. Предварительно, гранату принес и взорвал бывший работник. Погибли три гражданина, четвертый пострадавший госпитализирован.

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