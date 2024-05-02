В прифронтовую Новогродовку отправлено 2 тысячи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

Новогродовка – город недалеко от линии столкновения в Донецкой области. Несмотря на обстрелы, там остается немало гражданских людей, нуждающихся в помощи. Фонд Рината Ахметова отправил в Новогродовку более 2 тысяч наборов с продуктами первой необходимости.

Что входит в продуктовый набор? Это мука, крупа, макаронные изделия, сахар, соль, консервированная фасоль, тушеное мясо, подсолнечное масло, паштет и печенье.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 352 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.