В Полтавской области авто влетело в отбойник: погиб подросток. Фото

В Лубенском районе Полтавской области автомобиль влетел в отбойник. В результате погиб подросток.

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Водитель легковушки находится в больнице. Об этом сообщила спикер Лубенского райотдела полиции Юлия Кваша.

Авария произошла в пятницу, 30 июня, около 16:30 на автодороге Киев – Харьков вблизи города Хорол.

По предварительным данным, 42-летний мужчина за рулем автомобиля "Citroën Berlingo" съехал с дороги и врезался в металлический отбойник. В результате водитель травмировался, его госпитализировали в больницу.

15-летний пассажир получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте аварии.

Правоохранители возбудили уголовное производство по части второй статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортом до трех лет.

Напомним, в Дарницком районе Киева в четверг, 29 июня, на проспекте Николая Бажана, предварительно, легковушка на скорости въехала в отбойник. В результате ДТП есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева Tesla на скорости въехала в светофор, который в результате упал на крышу автомобиля. Водитель, у которого были признаки алкогольного опьянения, госпитализирован в больницу.

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