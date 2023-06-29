В Киеве на проспекте Бажана произошло серьезное ДТП: есть пострадавшие. Видео

В Дарницком районе Киева в четверг, 29 июня, на проспекте Николая Бажана, предварительно, легковушка на скорости въехала в отбойник. В результате ДТП есть пострадавшие.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Обстоятельства и причины приключения установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"По предварительной информации, легковушка по неизвестным причинам на скорости въехала в отбойник. Авария произошла на проспекте Николая Бажана, возле станции метро "Харьковская". Предварительно, травмы получили два человека. На месте работают врачи и правоохранители", – рассказал наш собеседник.

На опубликованном в сети видео можно увидеть последствия аварии. На месте работают правоохранители, и приехали несколько "скорых".

Напомним, в Тараще Киевской области 6-летний мальчик, катаясь на подаренном на день рождения мотоцикле, на скорости врезался в ограждение. Ребенка с травмой головы госпитализировали в больницу. В Ирпене в Киевской области мужчина попал под колеса автомобиля. Благодаря камерам видеонаблюдения было установлено, что пешеход неожиданно выбежал на дорогу и бросился на легковушку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева Tesla на скорости въехала в светофор, который в результате упал на крышу автомобиля. Водитель, у которого были признаки алкогольного опьянения, госпитализирован в больницу.

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