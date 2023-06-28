В Киеве Tesla протаранила светофор и осталась без крыши: у водителя были признаки опьянения. Фото

В Печерском районе Киева Tesla на скорости въехала в светофор, который вследствие этого упал на крышу автомобиля. Водитель, у которого были признаки алкогольного опьянения, госпитализирован в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался.

"Очередное ДТП с травмированным. На этот раз автомобиль остался без крыши. В Печерском районе патрульные прибыли на вызов об автопроисшествии с участием авто Tesla. Предварительно, охранники порядка выяснили, что водитель не справился с управлением и въехал в светофор", – рассказали в пресс-службе.

Во время общения, полицейские заметили у водителя легковушки признаки алкогольного опьянения. Последний от прохождения осмотра отказался. Потом мужчина пожаловался на самочувствие и патрульные вызвали ему скорую помощь. Его госпитализировали, а дальнейшим выяснением всех обстоятельств ДТП будут заниматься следователи.

Следует добавить, что согласно статье 130 КУоАП, если водитель машины действительно сел за руль под хмельком, то ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен (если это первый случай в течение года).

Напомним, в Тараще Киевской области 6-летний мальчик, катаясь на подаренном на день рождения мотоцикле, на скорости врезался в ограждение. Ребенка с травмой головы госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области мужчина попал под колеса автомобиля. Благодаря камерам видеонаблюдения было установлено, что пешеход неожиданно выбежал на дорогу и бросился на легковушку.

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