В Полтаве простились с убитым на Донбассе 36-летним воином

В Полтаве в субботу, 13 февраля, провели в последний путь 36-летнего военнослужащего 81-й отдельной аэромобильной бригады Александра Глушко, который 11 февраля был убит пулей снайпера на Донбассе.

Тело погибшего привезли из зоны ООС 12 февраля – на границе Полтавской области воина встречали десятки полтавчан. А в Свято-Успенском кафедральном соборе всю ночь проходила панихида по погибшим военнослужащим, сообщает УНИАН.

Утром в соборе прошло прощание родственников с погибшим, после чего тело воина привезли на площадь перед областной госадминистрацией, где сотни жителей Полтавы поклонились герою.

Затем тело Александра Грушко повезли в село Руновщина Полтавского района, где его похоронили на местном кладбище. Проститься с солдатом пришли его родные, собратья и односельчане.

Александр Глушко служил в зоне ООС с февраля 2019 года. 11 февраля 2021 года вблизи Зайцево в Донецкой области он был ранен пулей снайпера. Солдат получил первую медицинскую помощь, но во время эвакуации в госпиталь умер.

У Александра остались жена, 11-летний сын, 9-летняя дочь и пожилая мама.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны подробности о погибшем на Донбассе военном из Полтавы. До службы в ООС Александр Глушко никогда не был военным.